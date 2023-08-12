Бывший агент MI6 заявил о невозможности полностью обезопасить небо над Украиной
Экс-агент MI6: что Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону
Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону и тем самым полностью обезопасить небо над Украиной. Об этом заявил бывший агент британской разведки Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Крука, если бы страны Запада только попытались добиться бесполетной зоны, это означало бы их втягивание в вооруженный конфликт на Украине.
«Создать ее (бесполетную зону) невозможно», — подытожил экс-разведчик.
Ранее другой бывший разведчик, американец Скотт Риттер заявлял, что бесполетная зона над Украиной была бы спасением для Киева.
Германия уже давала категорический отказ на призыв к созданию такой зоны над Украиной.