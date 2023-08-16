Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:43, 16 августа 2023Среда обитания

Раскрыты доходы российских поп-звезд от аренды недвижимости в США

KP.RU: Агутин и Варум зарабатывают миллионы рублей на аренде недвижимости в США

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российским поп-звездам Леониду Агутину и Анжелике Варум принадлежат несколько объектов недвижимости в Майами и Авентуре. На их аренде артисты зарабатывают десятки миллионов рублей на ежегодной основе, сообщает KP.RU со ссылкой на собственные подсчеты.

Супругам принадлежит таунхаус, расположенный в пригороде Майами — Авентуре. Варум приобрела трехуровневый объект недвижимости с двумя просторными спальными комнатами с выходом к общему бассейну и фонтану за 345 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей). За последний год рыночная стоимость таунхауса поднялась до 479 тысяч долларов, а объявление о сдаче в аренду уже опубликовано на одном из риэлторских сайтов.

Подобным образом Агутин и Варум зарабатывают на своей майамской квартире, расположенной в Trump Towers. Помимо Агутина жилплощадью владеет его друг, американский продюсер Алекс Сино. Хозяева сдают апартаменты в аренду за восемь тысяч долларов в месяц (778 тысяч рублей). Таким образом годовой доход с аренды выходит на уровне 96 тысяч долларов, или более 9,3 миллиона рублей с учетом актуального курса валют.

В 2021 году дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум — Елизавета Варум — получила паспорт США. В Соединенных Штатах она проживает с детства, там ее воспитанием занимались дедушка, бабушка и дядя по материнской линии. Младшая Варум также занимается музыкой, она организовала собственную рок-группу и выступает с концертами по американским ночным клубам.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО сбили под Донецком украинский штурмовик Су-25

    Путин обсудит с Минфином меры по укреплению рубля

    В Чечне проверят жалобу поджигателя Корана на избиение сыном Кадырова

    Курс евро опустился ниже 105 рублей

    В России назвали альтернативу зерновой сделке

    В ФРГ одобрили законопроект о легализации марихуаны

    Подозреваемого в избиении работницы кафе российского повара задержали

    Экономика стран Европы перешла к росту

    Обновленный Sukhoi Superjet совершит первый полет в сентябре

    Российский хирург перечислил возможные пластические операции Мадонны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости