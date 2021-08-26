Дочь Агутина и Варум похвасталась паспортом США

Елизавета Варум, дочь певца Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум, похвасталась паспортом США. Она продемонстрировала новообретенный документ в своем Instagram-аккаунте.

На одном из фото в последней публикации 22-летняя девушка с широкой улыбкой на лице показала паспорт своим подписчикам в соцсети. «Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!» — пошутила наследница звезд российской эстрады.

Отмечается, что Елизавета Варум с детства проживает в США, где ее воспитывали дедушка, бабушка и дядя по материнской линии. Известно, что девушка учится, пишет музыку, а также играет в рок-группе bruvvy и выступает с концертами в ночных клубах.

Ранее Леонид Агутин высказался о многочисленных слухах о его разводе с Анжеликой Варум. Исполнитель отметил, что он и Варум состоят в браке больше 20 лет и не собираются разводиться.