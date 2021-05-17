Агутин поделился секретами семейного счастья с Варум

Певец Леонид Агутин рассказал о секретах счастливой жизни с женой Анжеликой Варум. Несмотря на многие годы, прожитые бок о бок, паре удается сохранить былую свежесть чувств, пишет «Московский комсомолец».

Артист поделился, что у них с супругой есть несколько негласных правил, и главное из них — всегда быть рядом, если этому не препятствуют работа и обстоятельства. Он добавил, что пара даже при напряженном графике встречается по вечерам дома и ночует вместе, в их отношениях нет такого, чтобы муж поехал «на дачке пожить, а она в квартире пожила».

«"Жить без тебя не могу"— такая формула любви. Это называется судьба», — добавил Агутин. По его словам, они с Варум никогда не разъезжались по разным городам и странам, даже на время. А проблему личного пространства им помогают решить раздельные спальни.

Певец заключил, что, как и в любых отношениях, у него бывают раздражающие моменты, но несмотря на это он чувствует себя абсолютно счастливым человеком, который имеет все, о чем только можно мечтать.

Ранее Агутин прокомментировал многочисленные слухи СМИ о его разводе с Анжеликой Варум. По словам певца, они с женой 20 лет вместе и не собираются расходиться. Он добавил, что такие слухи возникают в течение последних 15 лет, и родители супругов раньше тяжело реагировали на них, но теперь привыкли.