Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовстве

Российский певец Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram фото старшей дочери Полины и рассказал об отцовстве.

В публикации Агутин поздравил дочь с 25-летием и посетовал на то, как быстро идет время.

Помимо этого, певец рассказал о своем отцовском опыте. «Старшенькая моя, Поленька! Все с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда... и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка», — написал он.

Также Агутин сказал, что невероятно гордится ее «добротой, красотой и блестящим умом».

В январе сообщалось, что Елизавета Варум, дочь певца Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум, стала гражданкой США. Подписчики поздравили 21-летнюю Варум с этим событием.