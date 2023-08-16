В Москве подорожал один тип жилья

«Бон Тон»: апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1 %

За год средняя цена апартаментов в московских новостройках выросла на 13,1 процента. О том, что в столице подорожал один тип жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Бон Тон».

В августе средняя цена новых апартаментов в Москве составила 22,5 миллиона рублей. Самую низкую стоимость объектов эксперты зафиксировали в стандарт-классе — 7,1 миллиона рублей (плюс 29,5 процента за год) и комфорт-классе — 9,7 миллиона рублей (минут 2,7 процента). В бизнес-сегменте стоимость составила 20,4 миллиона (плюс 10,2 процента), а в премиум-классе — 75,9 миллиона (плюс 7,9 процента).

Эксперты отмечают, что покупательский спрос в основном приходится на апартаменты комфорт-класса. С начала 2023 года интерес к таким объектам вырос на 21,4 процента, в то время как апартаменты бизнес-класса россияне стали покупать чаще только на 5,7 процента. Наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные лоты. Согласно прогнозам, в краткосрочной перспективе спрос на апартаменты снизится на фоне роста ключевой ставки.

Ранее специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» оценили будущее цен на квартиры в Москве. По их прогнозам, к концу 2023 года жилье в Москве может подешеветь.