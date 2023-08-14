Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

IRN.RU: цены на квартиры в Москве снизятся к концу 2023 года

Ближе к концу 2023 года квартиры в Москве могут подешеветь. Такое будущее ценам на столичную недвижимость предсказали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», пишут «Известия».

Эксперты отметили, что за первые шесть месяцев 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 0,3–1,2 процента в зависимости от района. В IRN.RU пояснили, что таким образом цены стабилизировались после снижения во второй половине 2022-го. При этом в июле 2023-го «квадрат» подорожал на 0,5–1,1 процента. Основными причинами такой динамики аналитики назвали ускорение ослабления рубля и повышение Центробанком ключевой ставки.

Однако специалисты предполагают, что уже осенью сократится покупательская активность, а вместе с ней упадут цены на жилье в столице. «Не исключено, что тот ценовой уровень, на который рынок недвижимости вышел в этом году, — это не дно, а ступенька и к концу года снижение цен возобновится. Конечно, в первую очередь стоимость метра будет падать за счет скидок и торга, однако коррекция цен предложения также возможна», — заключил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ранее россияне рассказали о приемлемых ценах для покупки квартиры. Большинство покупателей, которые собираются приобрести объекты в Москве, готовы потратить на жилье восемь миллионов рублей.