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18:24, 16 августа 2023Силовые структуры

Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

В Петербурге суд арестовал муниципального депутата за развратные действия

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Суд в Петербурге заключил под стражу муниципального депутата Игоря Губайдулина по обвинению в развратных действиях с несовершеннолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Губайдулина арестовали до 11 октября. По версии следствия, парламентарий вступил в переписку с 12-летним мальчиком и обсуждал с ним то, о чем говорить с детьми не стоит, а также обменивался эротическими фотографиями. Следователь заявил, что при осмотре телефона обвиняемого у него нашли фото обнаженного ребенка.

Губайдулин — не только депутат, но и известный тренер, заслуженный мастер боевых искусств. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что с ребенком он начал вести переписку в период с июня по июль, когда они вместе были в детском лагере в Краснодарском крае. Известно, что после лагеря мальчик поехал к родственникам в Анапу, но продолжал переписку с наставником.

Ранее в Уфе задержали 58-летнего тренера школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, которого подозревают в изнасиловании воспитанниц.

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    Варвара Митина
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