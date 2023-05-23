Российского тренера школы олимпийского резерва заподозрили в изнасиловании детей

В Уфе задержали тренера школы олимпийского резерва по подозрению в изнасиловании детей

В Уфе задержали 58-летнего тренера школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, которого подозревают в изнасиловании воспитанниц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поводом стала жалоба двух сестер-лыжниц. Подростки рассказали матери, что во время выездов на соревнования тренер трогал за интимные места старшую из них, а младшую — изнасиловал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и развратных действиях. Во время допроса фигурант дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области задержали мужчину, домогавшегося с пистолетом двух школьниц.