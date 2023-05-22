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21:01, 22 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе бородатый мужчина с пистолетом домогался двух школьниц

В Новосибирской области задержали мужчину, домогавшегося с пистолетом двух школьниц

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Новосибирской области задержали мужчину, домогавшегося 10-летней и 11-летней школьниц. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, в Бердске бородатый мужчина с пистолетом и гранатой в руках завел потерпевших за гаражи и начал приставать.

Вскоре его нашли. По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Алтайском районе отчим изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери.

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Екатерина Власова
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