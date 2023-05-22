Россиянин изнасиловал в бане 13-летнего пасынка на глазах у его матери

В Алтайском районе отчим изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери

В Алтайском районе отчим изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, это произошло в селе Сараса в многодетной семье. Всего у супругов трое детей, однако старший является пасынком фигуранта. 20 мая женщина с 13-летним сыном и мужем пошла в баню. Глава семейства много выпил, зашел в парную и стал приставать к мальчику. Он толкнул женщину и напал на подростка.

Мать не смогла защитить сына, но обратилась в полицию. Отчима задержали, в отношении него возбуждено дело. Отмечается, что россиянин уже ранее был судим за убийство.

Ранее стало известно, что в Петербурге 19-летняя девушка обвинила начальника и его жену в изнасиловании.