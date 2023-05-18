Россиянка обвинила начальника и его жену в изнасиловании во время командировки

В Петербурге 19-летняя девушка обвинила начальника и его жену в изнасиловании

В Санкт-Петербурге 19-летняя местная жительница обвинила своего начальника и его жену в изнасиловании. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Фонтанка».

Девушка обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что 12 мая поехала со своим начальником и его женой в командировку в Карелию. Там супруги напоили ее, после чего она проснулась с болью. Девушка предполагает, что пара изнасиловала ее, пока она была в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы в центре временного содержания.