Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки в ЦВС

Shot: в Петербурге полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы в ЦВС

В Санкт-Петербурге 36-летнего полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы в центре временного содержания (ЦВС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, лейтенант работал воспитателем в ЦВС для несовершеннолетних правонарушителей. В конце апреля туда поступила потерпевшая. Сначала фигурант развращал девочку, а затем изнасиловал ее.

Вскоре правоохранителя задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге безработный мужчина домогался 10-летней дочери знакомой.