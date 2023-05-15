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20:48, 15 мая 2023Силовые структуры

В российском городе безработный домогался маленькой дочери знакомой

В Петербурге безработный мужчина домогался 10-летней дочери знакомой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге безработный мужчина домогался 10-летней дочери знакомой. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, 14 мая потерпевшая с матерью пришла в гости к фигуранту. Когда школьница осталась одна в гостиной, мужчина подошел к ней и совратил. Мать жертвы и остальные гости были в тот момент на кухне.

Отмечается, что девочка рассказала обо всем родительнице, а та обратилась в полицию. Фигуранта задержали. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ранее задержанный уже был судим за взятку и превышение полномочий.

Ранее стало известно, что в Петербурге полиция ищет мужчину со шрамом на голове, изнасиловавшего 20-летнюю девушку.

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Екатерина Власова
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