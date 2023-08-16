В Азербайджане заявили о перехвате армянской ДРГ

Минобороны Азербайджана заявило о предотвращении проникновения ДРГ Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило о перехвате диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Армении, пытавшейся проникнуть на территорию республики, передает ТАСС.

По словам ведомства, ДРГ пыталась пройти между позициями азербайджанских войск 16 августа около 10:15 по московскому времени в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

«При поддержке огневых средств провокация армянских военных была пресечена. В результате азербайджанскими военнослужащими был задержан в раненом состоянии один член диверсионной группы», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Стороны уделили особое внимание необходимости реализации ранее согласованных шагов, которые направлены на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Карабаха, включая разблокирование гуманитарных маршрутов.