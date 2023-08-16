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10:00, 16 августа 2023Бывший СССР

Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

Балицкий: два аэромобильных батальона ВСУ отказались наступать на Запорожье

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Два аэромобильных батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском направлении, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, украинские солдаты в количестве около 500 человек отказались от наступления из-за «низкого морально-психологического состояния». «Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», — отметил он.

Балицкий отметил, что за прошедшую ночь ВСУ потеряли на запорожском направлении 132 солдат. «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции и отдают свои жизни в угоду западным командирам», — заключил он.

Ранее бойцы ВСУ, которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе, плохой военной подготовке и потерях. В частности, пленный Эдвард Харенко заявил, что обучение бойцов проходило четыре дня, но оно было неэффективным.

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    Варвара Кошечкина
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