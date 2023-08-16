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00:17, 17 августа 2023Культура

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros.

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом Warner Bros., обойдя «Темного рыцаря»

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros., сообщил телеканал CNN со ссылкой на киностудию.

Как уточнили журналисты, в американском прокате он собрал 537,4 миллиона долларов и обошел по сборам «Темного рыцаря» Кристофера Нолана (536 миллионов долларов).

Как уточнили в компании, в мировом прокате картина преодолела отметку в 1,2 миллиарда долларов. Это делает режиссера Грету Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм, который собрал такую рекордную сумму в прокате.

Ранее стало известно, что гонорар Марго Робби за участие в фильме «Барби» составил 50 миллионов долларов. Такая сумма складывается из заработной платы Робби за участие в проекте, а также с процентов кассовых сборов картины.

Продюсеры картины работают над второй частью после успеха в кинопрокате.

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    Марина Совина
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