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15:16, 16 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали неэффективными немецкие беспилотники Luna NG

Украинский военный эксперт назвал неэффективными немецкие беспилотники Luna NG

Фото: Christian Mang / Reuters

На Украине усомнились в эффективности разведывательных беспилотников Luna NG, которые Германия планирует поставить Киеву до конца года. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Карпюк на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Пока у ВС РФ достаточно ПВО, этот дрон будут часто сбивать. А его стоимость будет перекрывать его эффективность. <...> К сожалению, он слишком большой и дорогой для нашей войны», — отметил Карпюк.

По его мнению, украинские войска нуждаются в дронах меньшего размера и с менее шумным двигателем. При этом, как считает эксперт, длительность полета более 3-4 часов является избыточной.

Ранее сообщалось, что Германия до конца года поставит Украине беспилотники для ближней разведки Luna NG, производства немецкого концерна Rheinmetall. Дрон является модернизированной версией беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов.

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    Алевтина Запольская
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