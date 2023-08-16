На Украине назвали неэффективными немецкие беспилотники Luna NG

Украинский военный эксперт назвал неэффективными немецкие беспилотники Luna NG

На Украине усомнились в эффективности разведывательных беспилотников Luna NG, которые Германия планирует поставить Киеву до конца года. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Карпюк на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Пока у ВС РФ достаточно ПВО, этот дрон будут часто сбивать. А его стоимость будет перекрывать его эффективность. <...> К сожалению, он слишком большой и дорогой для нашей войны», — отметил Карпюк.

По его мнению, украинские войска нуждаются в дронах меньшего размера и с менее шумным двигателем. При этом, как считает эксперт, длительность полета более 3-4 часов является избыточной.

Ранее сообщалось, что Германия до конца года поставит Украине беспилотники для ближней разведки Luna NG, производства немецкого концерна Rheinmetall. Дрон является модернизированной версией беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении бундесвера с начала 2000-х годов.