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18:32, 14 августа 2023Мир

Концерн Rheinmetall прокомментировал сообщения о поставках БПЛА Украине

Концерн Rheinmetall подтвердил, что поставит Украине БПЛА Luna NG до конца года

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall прокомментировал сообщения о поставках БПЛА Luna NG Украине до конца гоа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз концерна.

«Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки теперь будет использоваться на Украине. Еще в 2023 году дюссельдорфский технологический концерн по заказу ФРГ поставит украинским вооруженным силам систему для ведения воздушной разведки», — подтвердил концерн.

Ранее о планах немецкого концерна сообщила газета Bild am Sonntag. Уточняется, что в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.

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    Анастасия Заикина
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