Немецкий оборонный концерн поставит Украине разведывательный беспилотник

Bild: концерн Rheinmetall поставит ВСУ беспилотник LUNA NG до конца 2023 года

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

По данным издания, в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG является совершенно новой системой беспилотников. Она превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам.

Отмечается, что помимо использования в качестве разведывательной системы, LUNA NG также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году. Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины выступили Дания и Нидерланды.