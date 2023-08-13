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06:19, 13 августа 2023Наука и техника

Немецкий оборонный концерн поставит Украине разведывательный беспилотник

Bild: концерн Rheinmetall поставит ВСУ беспилотник LUNA NG до конца 2023 года

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

По данным издания, в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG является совершенно новой системой беспилотников. Она превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам.

Отмечается, что помимо использования в качестве разведывательной системы, LUNA NG также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году. Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины выступили Дания и Нидерланды.

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    Марина Совина
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