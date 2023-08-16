Байдена обвинили в поддержке Украины вместо американцев

Конгрессвумен Грин: Байден поддерживает Украину вместо пострадавших на Гавайях

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, при этом пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Байден выделяет единовременно 700 долларов бедным людям, которые потеряли все в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 миллиардов Украине», — написала она. Конгрессвумен назвала Байдена худшим президентом США.

По ее словам, у пострадавших гавайцев не осталось ничего, а американский лидер «дает им только 700 долларов». Она добавила, что на эту сумму можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле.

Ранее местные власти оценили восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой, в 5,52 миллиарда долларов. 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86 процентов жилых зданий.