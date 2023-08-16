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18:50, 16 августа 2023Ценности

Анна Седокова снялась в откровенном бикини

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя певица предстала во время отдыха на пляже. Она позировала в бикини, обнажавшем ее ягодицы и часть груди. Комплект состоял из трусов на завязках с леопардовым принтом и черного топа с треугольными чашками. Также исполнительница распустила волосы, накрасила губы нюдовой помадой и дополнила образ солнцезащитными очками в футуристическом стиле.

При этом в сторис звезда рассказала, что выпивает два литра воды в сутки и питается раз в день. Также она заявила, что возобновила тренировки после перелома ноги. «Я вернулась в зал. (...) О [беговой] дорожке думать еще рано, но упражнения со своим весом точно могу [делать]», — пояснила артистка.

Ранее в августе мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева также показала фигуру в купальниках во время отдыха. 38-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала несколько образов. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с завышенной талией.

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    Карина Черных
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