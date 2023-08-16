Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:20, 16 августа 2023Ценности

Ляйсан Утяшева показала фигуру в бикини на отдыхе

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальниках во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала несколько образов. Так, она позировала в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с завышенной талией. Кроме того, гимнастка примерила ярко-розовый и белый комплекты с лифами на косточках и слитную модель красного цвета с растительным узором.

«Уже по традиции запускаю битву купальников — 2023. Выбирайте в комментариях», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

    Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

    В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

    Стала известна средняя стоимость аренды «однушки» в Москве

    Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

    В США назвали Россию выдающимся противником

    В Алжире запретили показ фильма «Барби»

    Создана умная таблетка для исследования кишечника

    Экс-глава МИД Австрии назвала преимущество рязанской деревни перед Мальдивами

    Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости