Ляйсан Утяшева показала фигуру в бикини на отдыхе

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальниках во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала несколько образов. Так, она позировала в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с завышенной талией. Кроме того, гимнастка примерила ярко-розовый и белый комплекты с лифами на косточках и слитную модель красного цвета с растительным узором.

«Уже по традиции запускаю битву купальников — 2023. Выбирайте в комментариях», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками.