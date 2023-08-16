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09:45, 16 августа 2023Бывший СССР

Белоруссия впервые поучаствует в мероприятиях саммита БРИКС

Глава МИД Белоруссии Алейник представит страну на мероприятиях саммита БРИКС

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник представит страну на мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа в ЮАР. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, пишет РИА Новости.

«У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть. Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита», — сказал он.

По его словам, основная тема встречи близка и понятна белорусской стороне, она звучит как «БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Глаз отметил, что Минск примет участие в диалогах «Африка-аутрич» и БРИКС «плюс».

Ранее в ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7. По мнению представителя ЮАР в БРИКС Анила Суклала, блок БРИКС не был создан для конкуренции с G7 и другими международными организациями.

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    Кристина Есикова
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