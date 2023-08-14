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12:57, 14 августа 2023Мир

В ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7

Bloomberg: в ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) не был создан для конкуренции с G7 и другими международными организациями. Об этом агентству Bloomberg заявил представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

«Существует неудачный нарратив о том, что БРИКС настроен против Запада, что БРИКС был создан как конкуренция G7 или Глобальному Северу, и это неверно», — сказал дипломат.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил за включение Ирана в состав блока БРИКС. Рамафоса заявил, что ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны. Он добавил, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении.

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    Глеб Бажуткин
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