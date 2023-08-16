Российскому бизнесу предрекли проблемы из-за повышения ключевой ставки

«Ъ»: из-за повышения ключевой ставки компании могут изменить зарплаты персонала

Резкое повышение ключевой ставки может негативно отразиться на ряде компаний в России, предупредили предприниматели в разговоре с «Коммерсантом» («Ъ»).

Одним из главных последствий решения Центробанка станет подорожание корпоративных кредитов. Бизнесу станет сложнее получить заемные деньги, что подорвет планы по развитию. В том числе компании могут отказаться от расширения и, следовательно, покупки или аренды новых офисов или помещений.

Кроме того, из-за роста цен на импортное оборудование некоторые компании временно перестанут обновлять технику и будут пытаться поддерживать старую технику, считает один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков. При этом будет приостановлено увеличение мощностей производства, сократится спрос и вместе с ним прибыльность проектов. В свою очередь, снижение прибыли заставит бизнес пересмотреть зарплатные ведомости своих сотрудников.

Тем не менее некоторые компании все же заработают в текущих реалиях. Как отмечает основатель компании Goodwood Александр Дубовенко, в ситуациях, когда курс доллара растет и ЦБ переходит к ужесточению денежно-кредитной политики, люди стремятся «пристроить» средства, например построить загородный дом. «Получается, что инфляция условно 10-15 процентов, но если вы можете за 6 процентов взять кредит и построить себе дом, то понятно, что это очень выгодная ситуация», — констатировал он.

Следом за повышением ключевой ставки до 12 процентов годовых крупнейшие банки в России уже начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам. Вместе с тем пока кредитные организации не спешат анонсировать изменение условий по займам.