Крупные российские банки начали поднимать ставки по вкладам

РИА Новости: крупнейшие банки в России анонсировали повышение ставок по вкладам

Вслед за решением Центробанка повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов крупные российские банки начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам. Об этом пишет РИА Новости.

Уже увеличили ставки Альфа-банк, Ренессанс банк (до 10 процентов по рублевому вкладу онлайн), «Дом.РФ» (до 10 процентов по накопительному счету) и Газпромбанк. С 17 августа ставки вырастут в ВТБ. Через некоторое время также планирует повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12 процентов годовых Почта банк.

Аналогичные меры рассматривают и в банках «Открытие», РНКБ и Азиатско-Тихоокеанском банке. Вместе с тем пока кредитные организации не спешат анонсировать изменение условий по займам.

Банк России по итогам срочного заседания 15 августа принял решение поднять ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Аналитики Альфа-банка предположили, что резкое повышение может быть связано с подготовкой федерального бюджета на 2024 год. Эксперты ожидают, что расходы на социальные нужды могут значительно вырасти, а показатели инфляции по итогам 2023 года будут базой для их индексации.