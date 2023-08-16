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03:48, 17 августа 2023Среда обитания

Индонезия потратит миллиарды долларов на строительство новой столицы

Reuters: Индонезия выделит еще 2,7 млрд долларов на строительство новой столицы

Фото: Unsplash

В 2024 году Индонезия потратит еще несколько миллиардов долларов на строительство новой столицы. О том, что правительство выделит больше средств на возведение города, сообщает Reuters.

Расходы составят 2,7 миллиарда долларов. Средства уйдут на строительство здания администрации президента и десятков многоквартирных домов для гражданских служащих, военных и сотрудников полиции. Всего жилье в новых зданиях получат около 16 тысяч граждан. Согласно планам, работа над этими объектами начнется в сентябре 2023 года и завершится до конца 2024-го.

Индонезия объявила о намерении построить новую столицу civil servants Нусантара на острове Борнео вместо Джакарты в 2019 году. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта достигнет 32 миллиардов долларов. Строительство полностью завершится в 2045 году. К настоящему моменту в город уже вложили около двух триллионов долларов, создав базовую инфраструктуру, включая дамбу и платную дорогу.

Власти решили пойти на такой шаг из-за комплекса проблем, связанных с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо серьезных пробок, город уходит под воду на 15 сантиметров ежегодно. Это связано с болотистым характером местности и обилием проходящих через Джакарту рек, которые вымывают грунт.

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    Александра Качан
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