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13:41, 16 августа 2023Мир

Дания пообещала призвать Китай высказаться по поводу России

Глава МИД Дании Расмуссен пообещал призвать Китай высказаться по поводу России

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен пообещал призвать Китай занять более жесткую позицию и высказаться по поводу России. Об этом пишет Reuters.

«Нам нужно, чтобы Китай занял более сильную позицию», — заявил он агентству в Шанхае в начале своего визита в КНР. Расмуссен отметил, что, хоть президент России Владимир Путин не прислушивается к европейским лидерам, он может учесть мнение китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Встреча была посвящена российско-китайскому военному сотрудничеству.

После этого министр обороны Китая прибыл в Минск. В аэропорту белорусской столицы Ли Шанфу встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

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    Александр Слабиев
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