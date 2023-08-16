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12:34, 16 августа 2023Бывший СССР

Министр обороны Китая прибыл в Минск

Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию
Ли Шанфу

Ли Шанфу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл с официальным трехдневным визитом в Минск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В аэропорту белорусской столицы Ли Шанфу встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

15 августа министр обороны Китая встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Разговор двух министров был посвящен российско-китайскому военному сотрудничеству.

Ли Шанфу ранее заявлял, что Китай позитивно оценивает интенсивный диалог с Россией в военной сфере.

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    Алевтина Запольская
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