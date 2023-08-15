Шойгу провел встречу с китайским коллегой

Министр обороны Шойгу встретился с китайским коллегой Ли Шанфу

Глава Минобороны России Шойгу провел встречу с коллегой из Китая Ли Шанфу. Встреча состоялась на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщают РИА Новости.

Повестка встречи была посвящена основным направлениям российско-китайского военного сотрудничества. Глава российского минобороны подчеркнул, что «Россия и Китай – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья».

«Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведётся делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки - это показывают все мировые каналы и не только – о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе», — сказал Шойгу.

Также глава оборонного ведомства отметил роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в военном сотрудничестве России и Китая и высоко оценил доклад Ли Шанфу, озвученный на ХI Московской конференции по международной безопасности. По мнению Шойгу, анализ китайского коллеши« заслуживают повышенного внимания».