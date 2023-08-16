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14:05, 16 августа 2023Бывший СССР

Литва закроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва закроет пункты пропуска Тверячюс и Шумскас на границе с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Правительство Литвы сообщило, что закроет два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает Delfi.

Власти назвали закрытие пунктов «адекватным реагированием на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности», а также объяснили это предотвращением возможной контрабанды товаров.

Уточнятся, что будут закрыты пункты пропуска Тверячюс и Шумскас, они прекратят работу в пятницу, 18 августа. Таможня Литвы заверила, что это не нарушит движение товаров через границу с Белоруссией, так как через закрывающиеся пункты проходил только легковой транспорт. Транспортные потоки перенаправят на пункт Мядининкай.

Одновременно с этим президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность полного закрытия границы с Белоруссией, однако подчеркнул, что это будет крайняя мера. При этом премьер-министр Ингрида Шимоните осторожно оценила возможность дальнейшего закрытия пунктов пропуска, указав, что такие односторонние решения могут негативно сказаться на других соседних государствах.

В начале августа председатель комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчюнас предупреждал, что закрытие нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией — лишь вопрос времени.

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    Антон Похиляк
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