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11:52, 4 августа 2023Бывший СССР

В Литве предупредили о закрытии пропускных пунктов на границе с Белоруссией

В Литве пообещали закрыть несколько пропускных пунктов на границе с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Председатель комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчюнас предупредил о закрытии нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Касчюнаса, несколько пропускных пунктов на литовско-белорусской границе будут закрыты так или иначе. «Это лишь вопрос времени», — пообещал он.

Литовский парламентарий сказал, что не будет вдаваться в подробности, какие именно пункты могут закрыть. «Если мы увидим, что ситуация ухудшается, то будет принято решение и о полном закрытии границы», — добавил он.

Ранее в Польше пожаловались на то, что пограничников забросали петардами нелегальные мигранты на границе с Белоруссией. В Варшаве пообещали применить против Белоруссии оружие.

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    Александр Слабиев
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