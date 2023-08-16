Корова набросилась на женщину и сломала ей ногу

Daily Record: в Великобритании корова набросилась на фермершу и сломала ей ногу

В Великобритании 54-летняя фермерша Дебби Даффус подверглась нападению коровы и получила тяжелые травмы. Об этом сообщает Daily Record.

Корова сочла, что женщина угрожает теленку, набросилась на нее и принялась топтать. «Мне удалось уползти с поля на коленях, потому что корова раздавила нижнюю часть моей ноги и сломала ее», — рассказывает Даффус.

Женщине удалось доползти до дома, где ее спустя 10 минут нашел муж. Спустя 20 минут пострадавшую доставили в больницу. «У меня было пробито легкое, раздавлена селезенка, повреждено три четверти печени, раздроблены ребра, сломана нога. Мне сказали, что я потеряла много крови», — вспоминает она.

Женщину прооперировали, после чего она провела девять дней в отделении реанимации и интенсивной терапии. Даффус отметила, что врачи были удивлены ее быстрому восстановлению. «Они были просто поражены, когда я смогла встать на ноги. Мне очень, очень повезло», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в США агрессивные коровы набросились на женщину и отправили ее в больницу. Стадо напало на нее, когда она совершала пробежку.

