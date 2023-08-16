В Минобороны заявили о возможном ведении США комплекса работ с патогенами
США могут проводить полный комплекс работ с патогенами, являющимися компонентами биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Полный текст его брифинга опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны.
Кириллов отметил, что полученные в ходе спецоперации документы свидетельствуют о сборе США патогенов в различных регионах мира, а также о проведении испытаний незарегистрированных препаратов.
Начальник войск РХБЗ заявил, что вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в ряде африканских государств стала поводом для расширения присутствия американских исследователей для получения образцов вирусов.
Имеющаяся производственно-экспериментальная база позволяет США проводить работы по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней, заключил Кириллов.
Ранее в Минобороны России заявили о заинтересованности США в изучении переносящих инфекции насекомых. Внимание американских научно-исследовательских организаций к изучению переносчиков инфекций не случайно, добавили в военном ведомстве.