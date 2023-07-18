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15:23, 18 июля 2023Россия

В России отметили интерес США к изучению переносящих инфекции насекомых

В Минобороны России заявили об интересе США к изучению переносящих инфекции насекомых

Фото: Syed Ali / Unsplash

Интерес Минобороны США к изучению переносящих инфекции насекомых на фоне заявлений кандидата в президенты Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего о биологическом оружии неслучаен. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что американский политик выступил с критикой военно-биологической деятельности правительства Вашингтона. Помимо того, Кеннеди-младший заявлял, что в США после окончания Второй мировой войны были доставлены специалисты из Японии и Германии для передачи опыта военно-биологических исследований.

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    Никита Абрамов
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