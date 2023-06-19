Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила

МО РФ: подтопление под Херсоном может привести к распространению лихорадки Западного Нила

Подтопление в Херсонской области может привести к формированию очагов заболеваний, распространяемых комарами, в том числе — к рискам распространения лихорадки Западного Нила. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США, его слова приводит пресс-служба Минобороны России в Telegram.

«Подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила», — отметил Кириллов.

По его утверждению, Пентагон пытается получить популяции насекомых, которые станут переносить заболевания, не распространяемые ими в естественных условиях — соответствующие работы проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и в шести зарубежных филиалах.

Кириллов добавил, что о высоком техническом уровне готовности США к использованию инфицированных насекомых свидетельствует патент на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. Предполагается, что такой аппарат должен доставлять контейнер с насекомыми в необходимый район и высвобождать их.

Также в Минобороны отметили, что рост инцидентов в биолабораториях США стал одной из причин их перевода на территории третьих стран, включая Украину.