Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 19 июня 2023Россия

В Минобороны назвали одну из причин перевода биолабораторий США на Украину

В МО РФ назвали рост инцидентов в биолабораториях США одной из причин перевода на Украину

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Высокий риск аварийных ситуаций в биолабораториях США является одной из причин их перевода на территории третьих стран, включая Украину. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в понедельник, 19 июня. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, Пентагон в настоящее время продолжает пытаться получить популяции переносчиков, возбудители которых не распространяются в естественных условиях. В качестве примера Кириллов привел такие заболевания, как лихорадка Эбола, гепатит Б, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.

«Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах», — заявили в Минобороны России.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее начальник войск РХБЗ сообщал, что Министерство энергетики США вместе с Пентагоном играет ключевую роль в организации военно-биологической деятельности на Украине.

В марте 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Названы причины роста доллара
    Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте
    В Европе признали усиление зависимости ЕС от НАТО
    Экономист описал будущее курса рубля
    Найден район Москвы с квартирами за 2,3 миллиона рублей
    Дагестанку выселили из квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА
    У россиян появились новые способы попасть в Европу
    Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России
    Названо условие окончания конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.