В Минобороны назвали одну из причин перевода биолабораторий США на Украину

В МО РФ назвали рост инцидентов в биолабораториях США одной из причин перевода на Украину

Высокий риск аварийных ситуаций в биолабораториях США является одной из причин их перевода на территории третьих стран, включая Украину. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в понедельник, 19 июня. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, Пентагон в настоящее время продолжает пытаться получить популяции переносчиков, возбудители которых не распространяются в естественных условиях. В качестве примера Кириллов привел такие заболевания, как лихорадка Эбола, гепатит Б, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром.

«Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах», — заявили в Минобороны России.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщал, что Министерство энергетики США вместе с Пентагоном играет ключевую роль в организации военно-биологической деятельности на Украине.

В марте 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.