В США заявили о бессмысленных потерях Украины под Артемовском и Соледаром

Экс-офицер США Дэвис: ВСУ понесли бессмысленные потери, обороняя Артемовск

Вооруженные силы Украины понесли значительные и бессмысленные потери, обороняя Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар, что снизило возможности армии страны при контрнаступлении. Об этом высказался бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Дэвис заявил, что президент страны Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, решив бороться прошедшей зимой и весной за Артемовск, даже несмотря на предупреждения из США, что битва за него проиграна и нужно перейти на оборонительные позиции.

«Месяц за месяцем Зеленский отправлял бригаду за бригадой в Бахмут, чтобы переломить ситуацию. Украина не только потратила невосполнимые ресурсы на защиту стратегически несущественного города, но и потеряла критически важные бригады для своего будущего наступления», — посчитал экс-офицер американской армии.

По его мнению, высшее украинское руководство пострадало от сочетания неверных решений, переоценки собственных возможностей и эффективности западного оружия.

Ранее Дэвис высказал предположение, что Украина столкнется с поражением из-за недооценки военного потенциала России.