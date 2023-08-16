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21:11, 16 августа 2023Мир

Офицер США заявил о попавших в ловушку России украинских военных

Офицер ВС США Дэвис: командование ВСУ загнало своих военных в ловушку россиян

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) загнало своих военных в ловушку, отправив их в усеянную минами серую зону перед российскими позициями на фронте. Об этом в статье для 19Fortyfive заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Как пояснил эксперт, многоуровневая оборонительная система России в значительной степени опирается на мины, которые замедляют наступление или направляют украинские войска в зоны с заранее подготовленными артиллерийскими расчетами.

Дэвис напомнил, что Москва владеет всеми необходимыми средствами ведения квалифицированного и эффективного боя — авиацией, ракетными вооружениями и установками для радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал осложнение обстановки под Купянском, вызванное наступлением Российской армии. По его словам, российские части продолжают наступление на украинские позиции.

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    Марина Совина
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