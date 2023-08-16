Генерал ВСУ признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

Командующий ВСУ Сырский признал трудности под Купянском из-за наступления ВС РФ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал осложнение обстановки под Купянском, вызванное наступлением Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам генерала, российские части продолжают наступление на украинские позиции. Командование ВСУ же, сказал Сырский, приняло важные решения, призванные обеспечить надежность обороны.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Киев перебросил резервы под Купянск. Сейчас украинская армия пытается выстроить на этом направлении эшелонированную оборону.