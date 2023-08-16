Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 16 августа 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

Командующий ВСУ Сырский признал трудности под Купянском из-за наступления ВС РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал осложнение обстановки под Купянском, вызванное наступлением Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам генерала, российские части продолжают наступление на украинские позиции. Командование ВСУ же, сказал Сырский, приняло важные решения, призванные обеспечить надежность обороны.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Киев перебросил резервы под Купянск. Сейчас украинская армия пытается выстроить на этом направлении эшелонированную оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

    Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма

    ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами

    Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинцев от рукопожатий на ЧМ

    Генерал ВСУ признал осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

    Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

    В США заявили о превращении Украины в Афганистан

    Звезда сериала «Чики» раскрыла свой вес после родов

    Названы способы купить дом с дополнительной скидкой

    Жара задержится в 11 регионах России до конца лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости