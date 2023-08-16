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07:29, 16 августа 2023Наука и техника

Лесные пожары связали с деменцией

JAMA Internal Medicine: лесные пожары привели к повышенному риску слабоумия

Фото: Borja Suarez / Reuters

Ученые Мичиганского университета связали лесные пожары с повышенным риском развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

В ходе работы авторы провели анализ данных около 30 тысяч взрослых людей за 18-летний период. Испытуемых раз в два года опрашивали об их когнитивных способностях, общем состоянии здоровья и о других характеристиках и действиях. Затем полученная информация была скорректирована с учетом района проживания, социально-экономического статуса и профессии.

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Специалисты обнаружили, что более высокие уровни загрязнения воздуха твердыми частицами (PM2.5) приводят к повышенной вероятности формирования слабоумия в будущем. Особенно выраженная корреляция наблюдалась для веществ, выброшенных в воздух в процессе лесных пожаров, а также при производстве сельскохозяйственной продукции.

Исследователи сосредоточились на наиболее токсичных источниках мелкодисперсных частиц, поскольку их точное определение позволит создать более эффективные меры профилактики. Для этого они использовали сложную прогностическую модель, которая включала данные о химических трансформациях выбросов и рассеивании загрязнений из разных источников.

Открытие демонстрирует, что лесные пожары и загрязнения от производств не только вызывают респираторные заболевания, но и имеют более долгосрочные последствия для организма. Причем команда отмечает, что изменение климата может увеличить озвученные риски для здоровья.

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    Елена Апазиди
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