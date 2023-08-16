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04:08, 16 августа 2023Культура

Умер актер из «Игры престолов»

Британский актер из «Игры престолов» Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет

Фото: Carey Dodd Associates / Twitter

Британский актер, исполнитель роли пастуха в сериала «Игра престолов» Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет. Об сообщает агентство Carey Dodd Associates в социальной сети Х (бывший Twitter).

Актер скончался в пятницу, 11 августа, в окружении родителей и лучшего друга. Кент принял участие в съемках ряда проектов на «Би-би-си», в том числе «Жители Ист-Энда» и адаптация «Отверженных». Одной из последних работ актера стали съемки в картине «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

В сериале «Игра престолов» Даррен Кент появился в десятом эпизоде четвертого сезоне. Он исполнил роль пастуха, который принес тело сожженной драконом дочери королеве Дейенерис Таргариен.

1 июня скончался американский актер и комик Майк Батайе. Батайе запомнился ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев. Также он отметился в сериале «В Филадельфии всегда солнечно». Ему было 52 года.

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    Марина Совина
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