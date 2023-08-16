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13:22, 16 августа 2023Россия

Памфилова высказалась о способах решения проблемы двойников на выборах

Глава ЦИК призвала политтехнологов самим решать проблему двойников на выборах

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские политтехнологи должны сами решать проблему двойников на выборах. С таким призывом выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, ее высказывание приводит ТАСС.

По словам главы ЦИК, единственный способ решения вопроса двойников — саморегуляция политического сообщества. Также она отметила, что ее высказывание о черных списках политических технологов следует воспринимать исключительно как «фигуру речи».

«[Чтобы решить проблему двойников, нужно] определить этические нормы, то, что дозволено, а за что переходить нельзя», — заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на выборы выдвинулись восемь кандидатов-однофамильцев. Инициалы троих из восьми мужчин полностью совпадают.

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    Марк Леонов
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