В МВД захотели получать доступ к смартфонам и компьютерам без решения суда. Чем это обернется для россиян?

МВД России хочет получить доступ к данным и перепискам россиян в обход суда

В МВД России предложили внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности»: полицейские хотят получить доступ к электронным устройствам россиян без судебного предписания. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ наделяет сотрудников МВД правом, не дожидаясь решения суда, беспрепятственно получать личную информацию с гаджетов россиян в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). В полицейском ведомстве утверждают, что новые полномочия необходимы для защиты людей от киберпреступников.

Однако эксперты выражают опасения, что расширение прав полицейских может привести к злоупотреблениям с их стороны. Подробности о том, как инициатива МВД может изменить жизнь россиян, — в материале «Ленты.ру».

В борьбе с киберпреступностью

Доступ к электронным устройствам россиян без решения суда — не единственное новшество из законопроекта МВД России. В ведомстве также предлагают приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные, включая переписки.

Причина — в увеличении числа киберпреступников, которым все чаще удается уходить от ответственности за счет использования VPN и подмены номеров. В 2022 году большая часть уголовных дел (71 процент), связанных с киберпреступлениями, была приостановлена — злоумышленников просто не удалось найти.

Причиной этой ситуации является отсутствие достаточных оперативных возможностей Из пояснительной записки к законопроекту МВД России

Как отмечают в МВД, проблемы у оперативников начинаются даже на уровне документирования преступлений — из-за отсутствия инструментов, позволяющих быстро (а порой и в реальном времени) исследовать компьютерные данные. Среди прочего к ним относятся текст, аудио, видео, время и место удаленного подключения, а также используемое оборудование.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Физический доступ к электронным устройствам важен для полицейских потому, что на удаленных серверах киберпреступники могут искажать, повреждать и уничтожать важные для ОРМ сведения. Но даже если сделать это злоумышленникам не удастся, велик риск того, что данные уже устареют к тому моменту, когда полиция сумеет до них добраться.

Это затрудняет не только установление виновных лиц, но и доказывание их деятельности в уголовном процессе Из пояснительной записки к законопроекту МВД России

«Люди только спасибо скажут»

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» ветеран МВД и бывший сотрудник столичного уголовного розыска Алексей Лобарев, для поимки киберпреступников оперативникам нередко приходится обращаться за помощью к спецслужбам или делать запросы в те организации, через которые действовали злоумышленники, а потом ждать ответ.

Преступники действуют быстро: скидывают деньги со счета на счет, аннулируют и блокируют карты, а потом убегают. И мы за ними просто не успеваем. Полицейским информация должна доставаться так же легко, как ФСБ. Если у нас будут такие же возможности, люди только спасибо скажут Ветеран МВД Алексей Лобарев

По словам Лобарева, полицейские не ищут способ из пустого любопытства читать переписки россиян. Да и такой возможности у них не будет: если законопроект примут, весь процесс проведения ОРМ, как и раньше, будет согласовываться и контролироваться полицейским руководством. А ему придется головой отвечать за безопасность данных.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Тем не менее, как отмечает ветеран МВД, полностью исключать риск утечки информации нельзя. Поэтому выдвинутая МВД России инициатива должна быть хорошо проработана с точки зрения обеспечения безопасности доступа к данным.

Риски злоупотреблений

Сегодня тайна переписки охраняется Конституцией РФ: полицейским необходимо постановление суда для доступа к сообщениям россиян. По словам адвоката московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислава Шурховецкого, предложенные МВД поправки упростят процедуру, а заодно и откроют новые возможности для злоупотреблений.

Он обращает внимание на то, что новыми полномочиями, согласно законопроекту, будут наделены не только полицейские, но и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Они смогут на законных основаниях осматривать любые телефоны, сданные на хранение посетителями СИЗО и колоний.

Таких примеров можно придумать массу. Просто вопрос будет уже не в законности, а в фантазии случайного оперативника, который пожелает воспользоваться новыми полномочиями Адвокат Владислав Шурховецкий

Его коллега адвокат Алексей Станкевич, напротив, считает, что противоречий с Конституцией РФ у правоохранительных органов возникнуть не должно — те по закону наделены полномочиями, позволяющими им в отдельных случаях нарушать конституционные права россиян.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Поэтому, если законопроект примут, полицейские смогут беспрепятственно получать доступ к данным всех граждан, которые по каким-либо причинам оказались в их поле зрения. При этом, как отмечает Станкевич, ОРМ проводятся скрытно.

ОРМ необходимы, чтобы установить наличие или отсутствие признаков, следов планируемого или уже совершаемого противоправного деяния, поэтому человек не будет владеть информацией, что в отношении него будут работать спецслужбы. Поводом может стать любой противоправный поступок, например, посты, дискредитирующие Вооруженные силы России Адвокат Алексей Станкевич

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В том случае, если поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности» будут приняты, российские полицейские получат ключи от облачных хранилищ, дата-центов и данных. Также оперативникам будут доступны сведения, которые хранят операторы сотовой связи и интернет-провайдеры.

К ним относятся история выхода в сеть, данные о работе с внешними облачными сервисами, а также сообщения, передаваемые через мессенджеры и соцсети

Стоит отметить, что в 2021 году в России внесли поправки к закону «О связи» и обязали сотовых операторов по запросу силовиков передавать информацию о текущем местоположении абонентов. До принятия изменений координаты абонентских устройств являлись тайной, которую операторы должны были соблюдать.

Важность тех поправок замглавы Минцифры Олег Иванов объяснял необходимостью помощи правоохранительным органам в поиске пропавших людей.

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