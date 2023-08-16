Силовики смогут проверить соцсети всех россиян без предупреждения и санкции суда

Адвокат Станкевич рассказал, что МВД сможет проверять гаджеты всех россиян

Предлагаемые МВД России поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности» дадут возможность проверить гаджеты, соцсети, облачные хранилища всех россиян, которые только попали в поле зрения силовых структур. Об этом URA.RU заявил член Адвокатской палаты Москвы, партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич.

По словам адвоката, поводом для проверки может быть любое нарушение законов России. «Любой противоправный поступок, который планируется либо уже совершается, является поводом. Это могут быть какие-то посты и так далее», — подчеркнул Станкевич.

Эксперт напомнил, что россиян уже сейчас привлекают к ответственности за удаленные посты или записи, которые были опубликованы, когда поправок не было в законе. Он рассказал, что силовики проводят проверку без предупреждения, чтобы тайно установить наличие или отсутствие признаков планируемого или уже совершенного преступления.

Ранее стало известно, что МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда.