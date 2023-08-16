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15:20, 16 августа 2023Ценности

Модный бренд выпустил обувь из лошадиных волос за десятки тысяч рублей

Бренд Dries van Noten выпустил обувь из лошадиных волос за 83 тысячи рублей

Фото: Dries Van Noten

Бельгийский модный бренд Dries van Noten выпустил обувь из лошадиных волос за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

В каталоге оказались представлены изготавливаемые в Италии клоги на резиновой подошве без задника и с блочным каблуком. Согласно описанию, верх изделий выполнен из телячьей кожи и покрыт конским волосом.

Известно, что данная обувь доступна для покупки в трех цветовых вариантах — темно-коричневом, черном и охряном. При этом стоимость одной пары составляет 860 долларов (примерно 83 тысячи рублей).

Ранее в августе сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton запустит в продажу сапоги с иллюзией отрубленных конечностей. Отмечается, что обувь с десятисантиметровым каблуком и застежкой-молнией стоит 218 тысяч рублей.

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    Алина Гостева
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