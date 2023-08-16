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16:57, 16 августа 2023Мир

Бывший американский военный объяснил публикацию CNN кадров атаки Крымского моста

Джон Дуган: CNN использовал кадры теракта ВСУ на Крымском мосту для пропаганды
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: СБУ

Американский канал CNN до сих пор использует кадры теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымском мосту, который был организован ВСУ в июле этого года, ради создания пропаганды. Такую версию высказал бывший полицейский из США Джон Дуган, проживающий в России с 2016 года после предоставления ему политического убежища. Об этом сообщают «Известия».

«CNN знают, что специальная военная операция [на Украине] проходит успешно, поэтому они сохраняют такие видео на более долгий срок, чтобы выпускать пропаганду», — заявил бывший сотрудник американских правоохранительных органов.

По его мнению, американские СМИ заинтересованы в продолжении конфликта, ибо чем дольше на Украине будут вестись военные действия, «тем больше денег они заработают». Также Дуган заявил, что «Киев прибегает к террористическим действиям потому, что знают о невозможности своей победы».

Ранее телеканал CNN показал переданные Службой безопасности Украины кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост, которая произошла 17 июля. На опубликованном видеофрагменте видно, как беспилотник следует к Крымскому мосту, затем он приближается к сооружению, после чего происходит детонация заряда и взрыв.

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    Виктория Кондратьева
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