Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

CNN показал переданные СБУ кадры атаки надводного дрона на Крымский мост

Телеканал CNN показал переданные Службой безопасности Украины (СБУ) кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост, которая произошла 17 июля.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в ходе атаки были применены беспилотники Sea Baby, которые создали на Украине. По его словам, к производству указанных дронов частные компании не имеют никакого отношения. Он отметил, что это уникальная разработка СБУ.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник следует к Крымскому мосту, затем он приближается к сооружению, после чего происходит сильный взрыв.

3 августа в Совете национальной безопасности (СНБО) Украины подтвердили причастность СБУ к двум атакам на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ сообщало, что атака на Крымский мост была спецоперацией ведомства и украинских Военно-морских сил, в рамках которой использовались надводные дроны.

