В Дании россиянина приговорили к тюрьме за мошенничество

В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество

В Дании 53-летнего россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество с фальшивыми документами на 3,5 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.

Мужчину арестовали в октябре 2022 года, когда он представился сотрудникам Нацбанка представителем инвестиционной компании. При этом он предоставил поддельные документы.

Следствие выяснило, что россиянин пытался совершить мошенничество на сумму 3,5 миллиарда долларов в отношении Нацбанка Дании. С мнением прокуроров согласился суд.

Ранее специальная комиссия Европарламента выяснила, что украинская казна ежегодно недополучает более 750 миллионов евро из-за налогового мошенничества крупного местного бизнеса. Эта схема связана с экспортом железной руды.